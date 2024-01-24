Центр "Мосволонтер" проведет для москвичей бесплатные курсы и тренинги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Центр "Мосволонтер" в феврале организует для жителей столицы две бесплатные программы по развитию волонтерских компетенций. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Для опытных волонтеров 8 февраля проведут очный интенсив "Пять ключей". Программа будет полезной для всех, кто занимается организацией волонтерской деятельности.

Три тренинга проведут в рамках курса "Пять ключей". Первый посвятят основам создания волонтерского корпуса, второй – знакомству с принципами сопровождения и структурой таких сообществ, третий – способам подготовки добровольцев для эффективного выполнения задач. Зарегистрироваться на мероприятия можно до 29 января на сайте.

Для начинающих волонтеров организуют курс "Включайся!". Он подойдет москвичам старше 14 лет. В рамках встреч слушателям расскажут о задачах волонтеров, а также об основных направлениях деятельности и других аспектах. Мероприятие состоится 10 февраля.

До конца февраля на электронной платформе центра появятся еще пять онлайн-курсов. Для знакомства с ними необходимо зарегистрироваться на сайте "Мосволонтера" и подать заявку на участие в курсе.

Всего за 10 лет обучение в ресурсном центре "Мосволонтер" прошли более 77,1 тысячи человек.

Ранее стало известно, что в волонтерском сообществе столицы преобладают женщины. Их оказалось 72,5% против 27,5% мужчин. Порядка 36,2% волонтеров в Москве имеют основную работу, 51,2% могут предоставить документ о высшем образовании.



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