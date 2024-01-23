Молодежная неделя Москвы пройдет на выставке "Россия"

Фото: пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

В пространстве Москвы на выставке-форуме "Россия", которая проводится на ВДНХ, состоится молодежная неделя с 24 по 28 января. Посетителям покажут проекты молодых москвичей и жителей других городов, расскажут о волонтерстве и развитии карьеры. Об этом сообщает портал мэра и столичного правительства со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Она напомнила, что недавно Москву и Владивосток назвали молодежными столицами РФ в этом году. Сергунина пригласила посетить стенд Москвы на выставке "Россия", чтобы узнать о молодежных проектах, посетить лекции экспертов и задать им вопросы, а также поучаствовать в практикумах.

Так, 24 января в 14:30 посетителей научат навыкам актерского мастерства, импровизации и технике речи. Позже, в 17:30, состоится практикум по ораторскому мастерству и искусству аргументации, а еще интерактивная игра.

На следующий день, 25 января, в 13:15 эксперты столичного проекта "ВРаботе" проведут посвященный взаимодействию в команде тренинг, а в 17:30 гости могут послушать лекцию "Будущее медиаиндустрии: как искусственный интеллект меняет правила игры".

Кроме того, 26 января в 13:15 для москвичей и гостей столицы организуют презентацию проектов, сервисов и курсов ресурсного центра "Мосволонтер", а в 14:30 пройдет мастер-класс, на котором профессиональные художники помогут разработать индивидуальный дизайн футболки.

В заключительный день, 28 января, в 13:45 всем желающим расскажут о проектах и мероприятиях для молодежи, которые готовит Москва в этом году.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Дни студенчества в столице с 24 по 26 января пройдут свыше 90 мероприятий. Студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, поучаствовать в соревновании "Лига Универов", квесте "Москва студенческая" и медиамарафоне.

В столице подготовили мероприятия ко Дню российского студенчества