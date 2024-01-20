Собянин рассказал о бесплатных мероприятиях для молодежи в "Дни студенчества"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 90 мероприятий пройдет в Москве в Дни студенчества с 24 по 26 января. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.



Студенты смогут бесплатно посетить городские катки, экскурсии, концерты и фестивали, принять участие в соревновании "Лига Универов", квесте "Москва студенческая" и медиамарафоне.



"Сегодня в Москве проживают больше 3,2 миллиона молодых людей. У них есть все возможности для развития, а в декабре прошлого года город стал молодежной столицей России", – напомнил мэр.

Так, в 18:00 24 января на площадке Московского молодежного центра "Планета КВН" пройдет финал конкурса "Мисс и мистер студенчество Москвы". На сцену выйдут 22 участника, которые выступят на гала-концерте и покажут творческие номера.

25 января в 17:00 для молодых людей будет доступно бесплатное катание на коньках в Парке Горького. Также для них подготовят интерактивное шоу "Москва студенческая".

26 января в 14:30 в легкоатлетическом манеже Московского государственного строительного университета пройдет "Студгонка". В ней примут участие команды из 20 столичных вузов. Это состязание будет первым отборочным этапом соревнований "Лига универов".

Кроме того, отметить День студента можно на выставке-форуме "Россия". С 24 по 28 января в пространстве Москвы будет организовано несколько мероприятий. Посетителям расскажут о столичных молодежных проектах, волонтерстве, карьерном развитии и медиаиндустрии.

В частности, департамент культурного наследия столицы проведет экскурсии с посещением исторических зданий, в которых располагаются высшие учебные заведения. Молодые люди смогут узнать о старинных и современных учебных корпусах Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.

Ранее сообщалось, что большой концерт пройдет на катке "Мечтатели" в "Лужниках" 25 января в рамках музыкального фестиваля "Ритмичные коньки". На специально построенную на льду сцену выйдут RASA, Lari, Бьянка, PEGAS, Mosя, Юлия Савичева, IRSON, Дмитрий Колдун, HAFASA, SOPRANO Турецкого и другие популярные артисты. Начало в 20:00.

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