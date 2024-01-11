Парки Москвы подготовили развлекательные программы в выходные дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Парки культуры и отдыха Москвы подготовили развлекательные мероприятие в выходные дни, передает портал мэра и правительства столицы.

В парке "Фили" 13 января в 13:00 пройдет экскурсия "Новогодние традиции дореволюционной России", на которой гостям расскажут о праздновании Нового года и Рождества в Российской империи до 1917 года. Мероприятие бесплатное и продлится два часа. Для участия нужна предварительная регистрация.

В этот же день в саду "Эрмитаж" пройдет фестиваль WinterFest, начало в 13:00. В парке будет работать ледяной лабиринт, площадка для игры в плюшевые снежки, также с 13:00 до 15:00 состоятся мастер-классы по чеканке монет. Главное событие фестиваля – ледовое шоу Ильи Авербуха с участием звезд мирового фигурного катания. Оно пройдет на катке с искусственным льдом в 19:00. Вход в сад свободный, а на каток – по билетам, которые можно купить на сайте парка.

Также 13 и 14 января с 12:00 до 19:00 гостей ждут в Московской усадьбе Деда Мороза, где на Изумрудной площади люди смогут водить хороводы, участвовать в играх, стать зрителями театрализованных и музыкальных представлений. Вход на мероприятие свободный.

Отметить старый Новый год москвичи могут и в парке "Ангарские пруды". Там 13 января с 16:00 до 17:00 пройдет мастер-класс по созданию ретрогирлянды "Ностальгия", 14 января гости могут посетить занятие по созданию елочной игрушки "Чудесный пейзаж". Вход бесплатный.

В воскресенье, 14 января, с 12:00 до 13:00 на центральной площади Лианозовского парка состоятся народные гуляния. В программе будут традиционные забавы, игра на гармони, хороводы и другие развлечения. Вход свободный.

12 января с 16:00 до 18:00 на катке Гончаровского парка москвичи могут посетить дискотеку на льду. Вход свободный. В этот же день с 17:00 до 19:00 вечеринка пройдет Таганском парке. Вход на каток по билетам, которые можно приобрести на сайте парка.

Также сад имени Баумана проведет занятие по медитации Heartfulness. Мероприятие начнется 12 января в 19:30 в помещении за исторической сценой "Ракушка" и катком. Участие бесплатное, нужна лишь предварительная регистрация.

13 января с 11:30 до 13:30 в музыкальном салоне Парка Горького состоится лекция "Batspas. Летучие мыши в городе". Волонтеры-спасатели расскажут о своей работе и о том, почему соседство с человеком часто оборачивается для животных неприятностями. Для посещения лекции нужно зарегистрироваться на сайте парка.

В субботу с 13:00 до 15:00 на "Катке FM" в парке "Ходынское Поле" пройдет семейное мероприятие "Звездный каток". Гости смогут поучаствовать в конкурсах и посетить мастер-классы по фигурному катанию. Вход на каток бесплатный, входной билет на сеанс можно оформить на сайте парка.

13 января в 15:00 в беседке у амфитеатра парка Дружбы покажут кино из цикла "Заповедная Россия" Русского географического общества. Посетители увидят познавательные документальные фильмы о "Кузнецком Алатау" и "Галичьей горе". В 16:00 покажут картины о башкирском Шульган-Таше и Байкало-Ленском заповеднике. Кинопоказы бесплатные, для посещения нужна регистрация.

Усадьба Воронцово в выходные приглашает гостей на познавательные мероприятия. 13 января в 13:00 там проведут экскурсию "Один день из жизни помещика". В 15:00 в отреставрированном флигеле пройдет лекция "История создания новогодних игрушек в Европе и России". А 14 января в 15:00 во флигеле посетителей ждет лекция "Как проходил Новый год в дворянской семье". Участие бесплатное, регистрация по номеру телефона парка.

В парке у Джамгаровского пруда в павильоне книгообмена по субботам с 16:00 до 17:00 дети могут посещать мастер-классы по живописи. На занятия приглашаются дети от 5 до 10 лет. 13 января темой творческой работы станет рождественский олень. Материалы для рисования нужно взять с собой. Вход бесплатный.

14 января с 13:00 до 14:30 на катке в саду имени Баумана покажут советский фильм "Новогодние приключения Маши и Вити". С 19:00 до 20:00 на катке состоится открытая тренировка по фигурному катанию. Вход на каток будет осуществляться по билетам, которые можно купить на сайте сада.

14 января с 13:00 до 14:30 москвичи могут присоединиться к мастер-классу по рисованию "Вечерний пейзаж", который пройдет в клубе развития и творчества парка "Северное Тушино". Для участия нужна предварительная запись. В этот же день в парке Дружбы в 14:00 пройдет мастер-класс по акварельной живописи "Туманный лес". Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

В воскресенье в 13:00 в парке "Дубки" состоится литературная прогулка "Осип Мандельштам. Сохрани мою речь навсегда", приуроченная к 133-летию со дня рождения поэта. Ее проведет эксперт из Центральной детской библиотеки № 46 имени И. З. Сурикова. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

14 января с 17:00 до 20:00 в зоне отдыха "Красногвардейские пруды" в многофункциональном павильоне пройдет тренинг "Саногенное мышление". Подобные тренировки ориентированы на управление эмоциями и развитие оздоравливающего мышления. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.

Ранее сообщалось, что праздничные концерты в Москве в честь Нового года, на которых выступили свыше 1,6 тысячи артистов, посетили около 115 тысяч горожан. Мероприятия состоялись с 31 декабря 2023 года по 3 января 2024 года на 12 площадках каждого округа Москвы. Руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин добавил, что некоторые даже встретили там Новый год и смогли посмотреть поздравления Владимира Путина и Сергея Собянина.

В праздничных мероприятиях в Москве приняли участие 13,3 миллиона человек