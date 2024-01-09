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09 января, 12:00

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Бесплатные катки на площадках "Московских сезонов" будут открыты до 29 февраля

Бесплатные катки на площадках "Московских сезонов" будут открыты до 29 февраля

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Бесплатные катки на фестивальных площадках "Московских сезонов" будут открыты до конца зимы. Об этом сообщили в пресс-службе организаторов.

Катки открыты по 23 адресам в столице. В будни сеансы проходят с 11:00 до 22:00 часов, в выходные – с 10:00 до 22:00. Кроме того, на местах работают пункты проката, где можно взять коньки, экипировку и помощников для детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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