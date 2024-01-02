ВДНХ и парк "Зарядье" вошли в топ достопримечательностей Москвы на RussPass

Фото: Московские сезоны

В Москве назвали самые популярные в 2023 году места и аудиоэкскурсии среди пользователей цифрового туристического сервиса Russpass. Лидером по числу запросов стала ВДНХ. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, многие туристы и москвичи ищут информацию о достопримечательностях и идеи для прогулок на сервисе Russpass. В 2023 году они больше всего интересовались ВДНХ, парком “Зарядье”, усадьбой Воронцово, Нескучным садом и Парком Горького.

Самыми популярными аудиоэкскурсиями в прошлом году стали "Архитектурная прогулка по ВДНХ" и "Столичная прогулка: Москва романтическая".

По словам Сергуниной, москвичи и туристы гуляли по старому Арбату, по пушкинским местам, любовались легендарными павильонами ВДНХ.

Сервис RussPass, созданный по инициативе Правительства Москвы, начал работу в 2020 году. За три года он вырос в полноценную экосистему, и сегодня здесь размещено более 30 тысяч различных предложений для туристов.

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