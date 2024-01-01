Московский транспорт работал без перерыва в новогоднюю ночь

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В новогоднюю ночь городской транспорт в Москве по традиции работал бесплатно и без перерыва всю ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Как отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в новогоднюю ночь пассажиры совершили более 1,2 миллиона поездок на городском транспорте.

Он также рассказал, что наибольшей популярностью в новогоднюю ночь пользовались метро и МЦК – на них совершили 922 тысячи поездок. На наземном городском транспорта (автобусы, электробусы, трамваи) было совершено 228 тысячи поездок. На МЦД москвичи прокатились 70 тысяч раз.

Также в Дептрансе отметили, что в новогоднюю ночь для комфорта и безопасности москвичей дежурили 11 тысяч сотрудников городского транспорта.

Ликсутов поблагодарил всех сотрудников городского транспорта, столичной полиции и служб безопасности за труд в новогоднюю ночь. Он также призвал с пониманием отнестись к дополнительным мерам безопасности, которые будут действовать в течение всех каникул.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что почти полмиллиона москвичей встретили Новый год на центральных площадках в каждом округе столицы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество". в ночь с 31 на 1 января в Москве прошли концерты, световые шоу и театрализованные постановки. Праздничная программа охватила 21 столичный парк и 12 окружных площадок.