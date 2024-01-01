Новогоднюю программу для детей организуют в Третьяковской галерее 3 и 5 января

Фото: телеграм-канал "Третьяковка официально"

В Детской студии Третьяковской галереи 3 и 5 января организуют праздничные программы для юных москвичей. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В среду, 3 января, для детей проведут мероприятие "Волшебная зимняя ночь". В ходе него художник Екатерина Романова познакомит гостей с ночными и зимними пейзажами в залах Третьяковской галереи и научит делать открытки.

5 января юным гостям покажут экспонаты залов Древнерусского искусства. Экскурсию организуют в рамках мероприятия "Чудо Рождества". Ее для детей проведет искусствовед Елена Урусова.

Мероприятия начнутся в 12:00. Ознакомиться с подробной информацией о них можно на сайте учреждения.

Между тем Музей кино на ВДНХ в новогодние праздники организует бесплатные показы картин Леонида Гайдая и советских мультфильмов. Сеансы будут проходить ежедневно с 3 по 8 января. Начало показов запланировано на 12:30.



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