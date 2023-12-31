Работа павильона "Макет Москвы" на ВДНХ изменится в новогодние выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работа павильона "Макет Москвы" на ВДНХ изменится в праздничные выходные. Об этом предупредил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он уточнил, что павильон не будет принимать посетителей 31 декабря, а также 1, 7 и 9 января. В другие дни он будет открыт с 10:00 до 22:00.

Левкин отметил, что москвичей и гостей города приглашают поучаствовать в экскурсиях, посетить фотовыставку новогодних открыток, светотехнические шоу и аттракцион виртуальной реальности.

Так, световое шоу можно будет наблюдать каждый час, а 2, 6 и 8 января – раз в полчаса. Возможность посетить VR-аттракцион "Полет над макетом Москвы" будет 3–5 января. К привычному графику работы он вернется 10 января.

Левкин также сообщил, что в павильоне провели косметические работы и усовершенствовали звуковую систему. Кроме того, для гостей подготовили новое аудиальное шоу "Говорит Москва!".

Глава департамента выразил надежду на то, что в предстоящие новогодние праздники будет установлен рекорд по посещаемости павильона.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что мероприятия в новогоднюю ночь пройдут по всей Москве. В частности, праздничные программы ждут жителей и гостей столицы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха. Среди них парк "Ходынское поле", Аллея Космонавтов на ВДНХ, Измайловский парк, музей-заповедник "Царицыно" и другие.

Единая программа празднования пройдет с 17:00 31 декабря до 03:00 1 января, а также 1–3 января с 15:00 до 21:00. В каждом округе будут выступать артисты, состоятся концерты, интерактивные программы, ночная дискотека и яркое огненное шоу.



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