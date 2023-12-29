Некоторые учреждения культуры Москвы изменят график работы в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Некоторые учреждения культуры Москвы изменят график в новогодние праздники, сообщает портал мэра и правительства столицы.

По словам главы департамента культуры Алексея Фурсина, важно, чтобы у москвичей и гостей столицы была возможность не просто отдохнуть в длинные праздничные выходные, но и провести это время интересно и с пользой.

Он отметил, что столичные учреждения культуры традиционно подготовили для горожан самые разнообразные мероприятия – от раус-программ, выставок, новогодних спектаклей, елок и концертов до зимних развлечений в парках.

Библиотеки и культурные центры 31 декабря будут работать по обычному графику. Взрослые библиотеки, расположенные в пределах Третьего транспортного кольца, будут открыты с 10:00 до 22:00, а детские библиотеки – с 10:00 до 21:00.

Находящиеся за пределами ТТК взрослые библиотеки будут принимать посетителей с 12:00 до 22:00, а детские – с 12:00 до 21:00. При этом 1 и 7 января в учреждениях выходной день.

Со 2 по 6 января, а также 8 января будут работать библиотеки и культурные центры, где проводятся новогодние программы, елки и другие праздничные мероприятия.

Музеи и выставочные залы 31 декабря, а также со 2 по 8 января будут работать в обычном режиме. 1 января в таких учреждениях нерабочий день. Праздничные мероприятия пройдут с 4 по 7 января с 16:00 до 18:00. Участие в них бесплатное.

В праздники для посетителей будут открыты парковые территории. Там сохранится привычное расписание большинства павильонов. Кроме того, москвичи и гости города смогут покататься в парках на коньках.

В новогоднюю ночь катки с искусственным льдом в 17 парках будут открыты до 03:00. В каникулы ледовые площадки работают по обычному графику.

Московский зоопарк 31 декабря будет работать до 15:00, а уже с 1 января возобновит работу по обычному графику – с 09:00 до 17:00.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что мероприятия в новогоднюю ночь пройдут по всей Москве. В частности, праздничные программы ждут жителей и гостей столицы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха. Среди них парк "Ходынское поле", Аллея Космонавтов на ВДНХ, Измайловский парк, музей-заповедник "Царицыно" и другие.

Единая программа празднования пройдет с 17:00 31 декабря до 03:00 1 января, а также 1–3 января с 15:00 до 21:00. В каждом округе будут выступать артисты, состоятся концерты, интерактивные программы, ночная дискотека и яркое огненное шоу.

Собянин: городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь