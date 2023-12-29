Собянин: мероприятия в новогоднюю ночь пройдут по всей Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мероприятия в новогоднюю ночь пройдут по всей Москве, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В частности, праздничные программы ждут жителей и гостей столицы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха. Среди них парк "Ходынское поле", Аллея Космонавтов на ВДНХ, Измайловский парк, музей-заповедник "Царицыно" и другие.

Единая программа празднования пройдет с 17:00 31 декабря до 03:00 1 января, а также 1–3 января с 15:00 до 21:00.

В каждом округе будут выступать артисты, состоятся концерты, интерактивные программы, ночная дискотека и яркое огненное шоу. В 21 столичном парке можно будет потанцевать под живую музыку и принять участие в программах на льду.

Масштабные мероприятия с участием звезд с 21:00 31 декабря до 3:00 1 января запланированы в парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Кузьминки", в Таганском парке, саду "Эрмитаж" и других.



Кроме того, самую волшебную ночь в году можно провести на одной из площадок "Путешествия в Рождество". Там гостей ожидает программа для всей семьи. Это будут спектакли, для малышей – встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой, для взрослых – музыка и выступления популярных артистов.

Ранее сообщалось, что сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут работать всю новогоднюю ночь для помощи горожанам.

18 специалистов ЦОМП выйдут на дежурство с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января на станциях метро "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Пушкинская", "Китай-город" и "ВДНХ".

Городской транспорт Москвы будет бесплатным в течение всей новогодней ночи. Как уточнил Сергей Собянин, за проезд не нужно платить с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. В столице будут работать метро, МЦК и 158 самых востребованных и ночных маршрутов.

Собянин: городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь