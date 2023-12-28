Сотрудники ЦОМП будут дежурить в Московском метрополитене всю новогоднюю ночь

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут работать всю новогоднюю ночь для помощи горожанам. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, 18 специалистов ЦОМП выйдут на дежурство с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января на станциях метро "Охотный Ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Пушкинская", "Китай-город" и "ВДНХ".

Специалисты помогут безопасно воспользоваться метро, объяснят, как найти выход, и расскажут о маршрутах проезда. Помимо этого, в новогоднюю ночь есть возможность заказать сопровождение работника ЦОМП на всей транспортной инфраструктуре.

Городской транспорт Москвы будет бесплатным в течение всей новогодней ночи. Как уточнил Сергей Собянин, за проезд не нужно платить с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января. В столице будут работать метро, МЦК и 158 самых востребованных и ночных маршрутов.

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