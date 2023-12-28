Собянин: городской транспорт будет бесплатным всю новогоднюю ночь

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городской транспорт столицы будет бесплатным всю новогоднюю ночь. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что за проезд не понадобится платить с 20:00 31 декабря по 06:00 1 января. Метро, МЦК, 158 наиболее востребованных и ночных маршрутов наземного транспорта доставят москвичей и гостей города к месту празднования или домой.

По его информации, работу МЦД продлят до 03:00. Между тем на Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД – до 03:00. Среди маршрутов автобусов, электробусов и трамваев 151 будет курсировать до 03:30, 16 – всю ночь.

Общественный транспорт Москвы украсили к Новому году. Как уточнили в столичном Дептрансе, на линию выходят праздничные поезда метро и МЦД, трамваи, автобусы, электробусы и электросуда.

Также Собянин объявил, что парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января. Это касается всех улиц, в том числе тех, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час.



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