Собянин: с 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что это касается всех улиц, в том числе тех, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час.

"Парковки со шлагбаумом в эти дни продолжат работать по своим обычным тарифам", – написал мэр.

Ранее стало известно, что ЦППК запустит 161 дополнительный рейс в период новогодних и рождественских каникул. Перевозчик вместе с Московской железной дорогой (МЖД) напомнил, что поезда всех направлений 29 декабря будут следовать по пятничному расписанию, а с 30 декабря по 7 января – по расписанию субботы.

Между тем общественный транспорт Москвы украсили к Новому году. Как уточнили в столичном Дептрансе, на линию выходят праздничные поезда метро и МЦД, трамваи, автобусы, электробусы и электросуда.