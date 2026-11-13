Все аэропорты Москвы вернулись к работе в штатном режиме

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Три воздушные гавани столичного региона возобновили работу после временных ограничений на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Речь идет об аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский (Раменское). Ограничительные меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные ограничения сняли в Шереметьево. Таким образом, все аэропорты Московского региона вернулись к штатному режиму работы.

Меры вводили на фоне атаки беспилотников на Москву. Сергей Собянин сообщил об уничтожении 106 БПЛА на подлете к столице.