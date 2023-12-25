Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Общественный транспорт Москвы украсили к Новому году. На линию выходят праздничные поезда метро и МЦД, трамваи, автобусы, электробусы и электросуда, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что пассажиры смогут прокатиться в "вязаном" транспорте. Такой ездит по Кольцевой линии метро, трамвай – на маршруте "А", а электробус – в центре города.

Кроме того, пассажиры могут встретить 11 поездов метро в новогодней оклейке, поезд "Еж3" на Таганско-Краснопресненской линии, а также по одному новогоднему поезду на МЦД-3 и МЦД-4.

Пассажиров наземного городского транспорта порадуют 30 трамваев и 50 электробусов, украшенных гирляндами. Кроме того, на маршруте № 7 ходит трамвай, салон которого декорирован хвойными ветвями. На маршруте "А" без пассажиров курсирует украшенный вагон "Татра" со световой инсталляцией в виде снеговиков, елок и подарков. Также ходит 150 автобусов в праздничной оклейке.

Тематической оклейкой украшены пятьсот автомобилей такси и четыре машины ЦОДД. Салоны четырех электросудов регулярных речных маршрутов оформлены гирляндами.

"К Новому году мы традиционно украшаем городской транспорт по поручению Сергея Собянина. В этом году празднично оформили более 750 единиц техники. Сейчас его уже можно встретить на улицах. Надеемся, поездки в таком транспорте обязательно создадут новогоднее настроение нашим пассажирам", – сказал Ликсутов.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что около 5 тысяч световых декоративных конструкций украсили Москву к Новому году и Рождеству. Они используются повторно из года в год. По словам мэра, светодиодные светильники способны потреблять меньше электроэнергии, они безопасны и работают при любой погоде.

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