К Новому году в Москве установили около 5 тыс световых конструкций – Собянин

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Около 5 тысяч световых декоративных конструкций украсили Москву к Новому году и Рождеству. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Они используются повторно из года в год. Большинство заняли свои традиционные, уже привычные и полюбившиеся горожанам, места. Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование", – подчеркнул он.

По словам мэра, светодиодные светильники способны потреблять меньше электроэнергии, они безопасны и работают при любой погоде.

До этого Собянин сообщил, что в конце декабря в Москве откроются три филиала усадьбы Деда Мороза. Каждую из усадеб создали в определенной тематике. В частности, "Снежная королева" в Измайловском парке имеет комнаты Герды и Разбойницы, дворец и тронный зал Снежной королевы, зачарованный лес, а также пять арт-объектов.

Ранее заммэра столицы Наталья Сергунина рассказала, что мероприятие "Путешествие в Рождество" стало настоящей новогодней традицией. Москвичи и гости столицы приходят на фестиваль вместе с семьей, пробуют различные блюда, а также приобретают сувениры для близких. В рамках программы фестиваля проходят концерты и театральные постановки, проводятся спортивные и творческие занятия.

В рамках "Путешествия в Рождество" в Москве открылась выставка дизайнерских елей