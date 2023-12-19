Более четырех тысяч мастер-классов проведут на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

Более четырех тысяч мастер-классов проведут в новом сезоне фестиваля "Путешествие в Рождество". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Оформленные в стиле разных эпох площадки могут предложить гостям различные мероприятия. На Манежной площади столицы организована тематическая зона торговой Москвы. Здесь гости смогут узнать интересные факты о жизни города, сделать праздничные сувениры и новогодние игрушки.

Боярскую Москву можно увидеть на площади Революции. Здесь можно научиться делать сувениры в духе XVI–XVII веков, ватные игрушки и настольный театр теней.

В это же время на Тверской площади в чайной мастерской гости мероприятий смогут сами приготовить чай по фирменному рецепту. На фестивальной площадке можно посетить мастер-класс по декорированию свечей и росписи по тарелкам.

На Соколово-Мещерской улице москвичам и гостям города предложат нарисовать эскизы для чайных упаковок, а на улице Хачатуряна пройдет мастер-класс по созданию книги столичных рецептов чайных угощений.

Гости площадок на Матвеевской улице, в Олимпийской Деревне и на пересечении улиц Молодцова и Сухонской смогут расписать елочные шары, отчеканить монеты эпохи Петра I или сделать деревянных матрешек.



Работе с тканью обучат на площадке возле станции столичного метро "Некрасовка". Здесь можно научиться изготавливать подставки под кружки, головные уборы XVIII века, а также старинные книги. Аналогичная тематика ждет посетителей и на Коптевском бульваре – здесь предлагается соткать салфетку или придумать эскиз вечернего платья XIX века.



На проезде Серебрякова москвичи смогут узнать об истории появления новогодних праздников, создать исторический календарь на 2024 год и костюм бояр, а на Авиационной улице научат делать серьги из камней, броши для бального платья и новогоднюю диадему XIX века.

"В Парке Горького работает лавка подарков, где посетителям предлагают примерить на себя роль купца и придумать дизайн подарочной упаковки и сундучков", – уточнили в пресс-службе.

Кроме того, на бульваре Дмитрия Донского покажут, как делать новогодние игрушки в советском стиле, на Волгоградском проспекте научат шить карнавальные костюмы и издавать журналы, а на Сиреневом бульваре в Троицке всех ждет фестивальная площадка, посвященная современной Москве.

Ранее стало известно, что на площадках фестиваля можно будет купить новогодние сладости и винтажную посуду. Гости могут приобрести предметы декора и одежды, елочные игрушки ручной работы.



Фестиваль "Путешествие в Рождество" проходит в Москве с 15 декабря по 8 января. В городе работают 36 фестивальных площадок.

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