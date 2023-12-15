Собянин пригласил москвичей на юбилейный фестиваль "Путешествие в Рождество"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Фестиваль "Путешествие в Рождество" пройдет в Москве с 15 декабря по 8 января, гостей ждут 36 площадок мероприятия. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

"Затевая в далеком 2012 году страсбургскую ярмарку на Манежной площади, мы и представить не могли, что положили начало самому масштабному новогоднему и рождественскому фестивалю России. Это настоящее новогоднее чудо, которое каждый год с нетерпением ждут дети и взрослые", – написал мэр.

По его словам, за десять лет мероприятие посетили порядка 100 миллионов гостей. На площадках можно будет отправить письма участникам спецоперации. Открытки можно передать в павильонах "Москва помогает", пункты работают каждый день с 11:00 до 21:00.

Первую отправку подарков активисты молодежного сообщества "STOлица" выполнят уже в ближайшее время.

В 2022 году на площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" было собрано и отправлено более 156 тысяч подарков и свыше 12 тысяч поздравлений для участников СВО и жителей новых регионов, отметил Собянин.

В этом году, продолжил мэр, путешествие будет не только рождественским, но и историческим. На площадках мероприятия гостей встретит город разных эпох: Москва боярская и дворянская, купеческая и ремесленная, советская и современная.

Сами площадки оснастят рождественской иллюминацией и яркими арт-объектами, из которых самый большой – 20-метровый новогодний шар, поделился Собянин. В этом году шар повесят на Поклонной горе. На мероприятии гости смогут насладиться оригинальными театрализованными представлениями, а также классическими и иммерсивными. Кроме того, для посетителей будут работать театры-балаганы и даже театр теней, рассказал градоначальник.

По его словам, в общей сложности для юных жителей Москвы Дед Мороз и Снегурочка проведут свыше 1,5 тысячи новогодних представлений.

"Для гостей всех возрастов подготовлено более 4 тысяч различных мастер-классов и активностей – от ковки и резьбы по дереву до изготовления карнавальных масок и елочных игрушек. Также в этом году мы запустили специальную программу для семей мобилизованных и детей из новых регионов: экскурсии, мастер-классы, новогодние елки и другие активности", – написал Собянин.

Вместе с тем он рассказал, что на площадках фестиваля гости смогут купить памятные новогодние и рождественские безделушки, дизайнерские сувениры, сладкие подарки. Мэр также рекомендовал брать с собой коньки. В этом году, отметил он, катки удивят ледовыми шоу от лучших фигуристов.

Помимо фестивальных площадок, москвичей порадуют и катки. Их залили на спортивных объектах и в парках. Так, конноспортивный комплекс в Битце проведет состязания по лыжам, веселые забавы на катке, мастер-классы по фигурному катанию и многое другое. Собянин поделился, что любители коньков порадуются обновленному стадиону "Авангард". Программа для взрослых и детей состоится и на катке "Мечтатели" в Лужниках.

Кроме того, на фестивальных площадках можно будет попробовать блюда традиционной русской кухни, поделился мэр. А для тех, кто сам любит готовить, шеф-повара организуют кулинарные мастер-классы.

"В павильонах "Миллион призов" пользователи мобильных приложений "Активный гражданин", "Электронный дом" и "Город заданий" получат памятные сувениры с символикой проекта. Самые-самые "активные граждане" – еще и специальный новогодний подарок", – отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что во дворце Николая Дурасова в усадьбе Люблино заработала новогодняя выставка "В гостях у Снегурочки". Гости могут увидеть, как выглядела и менялась Снегурочка в течение XX века. Экспозиция состоит из более 200 предметов из фонда музея-усадьбы "Люблино" и частных собраний клуба коллекционеров "Искатель".



Мэр Москвы рассказал о масштабной программе фестиваля "Путешествие в Рождество"