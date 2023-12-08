Культурно-гастрономическая программа "Московское чаепитие" стартовала в столице

Фото: пресс-служба Мостуризма

В столице началась культурно-гастрономическая программа "Московское чаепитие". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, мероприятие посвящено традициям гостеприимства и истории города. Москвичей пригласили посетить ярмарку, поучаствовать в мастер-классах, побывать на экскурсиях и концертах. Все мероприятия в рамках программы продлятся до 8 января.

Главной площадкой стала Тверская площадь, а после географию проекта обещают расширить.

"На Тверской площади жителей и гостей столицы ждут творческие занятия, спектакли, выставка и ярмарка. Здесь же можно попробовать разные виды чая и варенья, традиционные сладости и выпечку. Ближе к Новому году к проекту присоединятся участники фестиваля "Усадьбы Москвы", – поделилась Сергунина.

Она добавила, что до 14 декабря на площадке будут проходить выступления фольклорных групп и открытые уроки танцев XVIII–XIX веков, а с 15 декабря все желающие могут посетить театральные представления.

Еще на Тверской площади открыли информационный центр, в котором для всех желающих составят прогулочный маршрут по столице. Там и в 15 усадьбах – участницах фестиваля "Усадьбы Москвы" будут работать мобильные чайные станции. Всем посетителям предложат чай и расскажут о городских традициях, связанных с этим напитком.

Помимо этого, в столице работает новогодняя ярмарка, там представлены фирменные фарфоровые чайники и чашки с блюдцами, чай в крафтовых пакетах и многое другое, а позже в ассортименте появятся перчатки, шарфы, термокружки и другие изделия.

Для удобства жителей и гостей в цифровом туристическом сервисе Russpass подготовили единый раздел, в котором собрали актуальные события. Здесь будет доступна подробная программа "Московского чаепития".

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва подготовила праздничную программу к новогодним каникулам. Например, в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима", который пройдет с 22 декабря по 8 января, гостей ждет больше 400 событий.

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