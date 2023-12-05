Ели, сказки о драконах и тысячи световых украшений: Москву нарядили к Новому году

Свыше 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и более тысячи искусственных елей украсили Москву к новогодним и рождественским праздникам. На улицах можно увидеть световые тоннели, разноцветные арки, инсталляции и сотни метров гирлянд, а в магазинах, особенно в ГУМе, – уникальные витрины и украшения. Как город преобразился к Новому году – в материале Москвы 24.

Нарядные улицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

К грядущим праздникам на улицах города появилось более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных елок, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Новогодние деревья украсили разноцветными шарами и гирляндами, а в центр вернулись восемь световых арок, которые напоминают фасады главных столичных театров (их модернизировали, благодаря чему можно программировать цветовую динамику).

Кроме того, световые тоннели вновь порадуют тех, кто решит прогуляться по Бульварному кольцу. Украшения в виде светящихся деревьев и ажурной короны установили на Сретенском и Чистопрудном бульварах. На последней локации также можно увидеть стенды с рассказами о драконах и героях мифов – в честь наступающего года Дракона.

Бирюков подчеркнул, что световые и декоративные конструкции используются многократно и являются энергосберегающими.



Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Также к Новому году традиционно преображаются витрины магазинов и ресторанов, а лучшее оформление жители столицы смогут выбрать на портале "Активный гражданин", сообщил Сергей Собянин. Призовой фонд конкурса составил 150 миллионов рублей.





Сергей Собянин мэр Москвы В этом году впервые вместе с традиционным городским конкурсом пройдет десять окружных, а призовой фонд будет увеличен в три раза.

Победителей определят в пяти номинациях, а заявки на участие будут принимать с 11 по 28 декабря. Самые интересные объекты попадут в шорт-лист, составленный специальной комиссией. Из тех магазинов и ресторанов, которые там окажутся, жители столицы выберут победителей.

Новогодний символ – ГУМ

Фото: Москва 24/Никита Симонов

ГУМ традиционно преобразился к праздникам: в этом году тематикой новогодних декораций стало Жостово, поэтому все арки, большие шары и гирлянды, появившиеся в главном магазине страны, выполнены именно в этой художественной стилистике.

На месте фонтана установили огромную елку, лучшие виды на которую открываются со второго этажа. Символы Нового года красуются и на первой линии. Здесь создана целая елочная аллея, где у каждого дерева свой уникальный наряд. Например, на одном висят рожки с мороженым, другое обнимают белые медведи, а еще один символ новогоднего торжества составлен из овощей. Свою елку для ГУМа подготовил и телеканал Москва 24: ее украсил кот Бублик и его веселые фразочки. Кроме того, в ГУМе работает новогодний базар.

Яркие парки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Дух волшебства ощущается на ВДНХ, где проходит выставка "Россия". Экспозицию украсили 90 елок, на которых зажгли 360 тысяч новогодних огней. У каждого дерева свой праздничный наряд, символизирующий культуру одного из регионов. Например, на елке Адыгеи можно увидеть бархатные шары с национальным орнаментом, а хвойное дерево Чукотки преобразили украшения из китового уса.

Праздничное настроение и в других парках. К примеру, в "Сокольниках", "Коломенском", "Митино" и "Царицыно" появились ледовые площадки для катания на коньках, вокруг украшенные гирляндами. А при создании декораций для самого большого катка Москвы в Парке Горького специалисты вдохновились творчеством русского художника-авангардиста Аристарха Лентулова. При этом аллеи парка преобразили при помощи разноцветных световых арок.

В "Зарядье" опоры освещения украсили световые консоли в форме спиралей, которые напоминают новогодний серпантин, рассказал Петр Бирюков. В парке Победы установили большой светящийся елочный шар размером 20 метров и весом около 35 тонн, а у Ростокинского акведука гостей вновь встретит световая инсталляция "Полярные медведи", добавил заммэра Москвы.