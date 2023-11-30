Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выставку "Россия" на ВДНХ украсят 360 тысяч новогодних огней, которые зажгутся в пятницу, 1 декабря, на 90 елках. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале выставки.

Для каждого региона были подготовлены отдельные елочные наряды. Например, на хвойном дереве Чукотки можно найти украшения из китового уса, а на елке Адыгеи – бархатные шары с национальным орнаментом. В свою очередь, облик сибирского леса представляет ель Красноярского края.

Всех желающих приглашают на выставку полюбоваться главными новогодними деревьями.

"Яркую церемонию зажжения откроют 18 национальных Дедов Морозов. Они дадут старт зиме и расскажут об особенностях национальных украшений елок-красавиц. Начало торжественной церемонии в 16:30, а елочки зажгутся в 16:55", – говорится в публикации.

Ранее заммэра Москвы во вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных елей украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам.

По его словам, в центр столицы вернутся восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных столичных театров. Они прошли техническую модернизацию, благодаря которой теперь можно программировать световую и цветовую динамику. Кроме того, пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями.



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