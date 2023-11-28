Свыше тысячи искусственных елей украсят Москву к новогодним праздникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Более 4,9 тысячи световых декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных елей украсят столицу к новогодним и рождественским праздникам, сообщил заммэра Москвы во вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, особую атмосферу создадут новогодние ели, которые украсят разноцветные шары и гирлянды. Сейчас монтажные работы ведутся во всех административных округах, их завершат до 1 декабря.

Бирюков сообщил, что в центр столицы вернутся восемь больших световых арок, напоминающих фасады главных столичных театров. Они прошли техническую модернизацию, благодаря которой теперь можно программировать световую и цветовую динамику.

Пешеходные зоны Бульварного кольца традиционно оформят световыми тоннелями. В парке Победы на Поклонной горе появится гигантский елочный шар высотой 20 метров и весом около 35 тонн. Конструкция "Полярные медведи" вновь займет свое место на проспекте Мира в районе Ростокино.

Опоры освещения в парке "Зарядье" украсят световые консоли в виде спиралей, напоминающих новогодний серпантин.

Бирюков подчеркнул, что для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любую погоду.

Заммэра добавил, что за последние годы в Москве сформировался достаточный запас праздничных элементов, который позволяет обеспечить полноценное украшение.

Ранее Рослесинфорг опубликовал спутниковый снимок ели из подмосковного Фрянова, высота которой составляет 25 метров. Она станет главной новогодней елкой в этом году. Возраст дерева – 84 года, диаметр ствола – 60 сантиметров. Данная ель будет украшением Красной площади в декабре.

Претендентами ежегодно становятся около 50–70 елей. В основные требования входят гладкий и неизогнутый ствол, ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей и удобное расположение для транспортировки дерева.

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