В России выбрали главную новогоднюю елку, которая украсит Красную площадь

Фото: roslesinforg.ru

Рослесинфорг опубликовал спутниковый снимок ели из подмосковного Фрянова, высота которой составляет 25 метров. Она станет главной новогодней елкой в этом году, сообщается на сайте ведомства.

"Звание кремлевской красавицы в этом году получила 25-метровая ель из подмосковного поселка Фряново. Возраст дерева – 84 года, диаметр ствола – 60 сантиметров", – отмечается в сообщении.

Данная ель будет украшением Красной площади в декабре.

Согласно сообщению ведомства, претендентами ежегодно становятся около 50–70 елей. В основные требования входят гладкий и неизогнутый ствол, ровная конусовидная крона с не слишком густой хвоей и удобное расположение для транспортировки дерева.

Ранее стало известно, что ГУМ-Каток на Красной площади заработает 29 ноября. Для всех желающих он будет доступен с 30 ноября до 29 февраля. В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно.

12 ноября поезд Деда Мороза отправился из Великого Устюга по РФ. Он преодолеет более 32 тысяч километров и остановится свыше чем в 80 городах. Первыми городами, куда прибудет Дед Мороз, станут Лабытнанги, Воркута, Усинск, Печора, Сосногорск, Ухта, Микунь, Сыктывкар, Сольвычегодск и Котлас Южный.

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