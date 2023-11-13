ГУМ-Каток на Красной площади откроется для всех желающих 30 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ГУМ-Каток на Красной площади будет готов принять всех желающих с 30 ноября. Об этом рассказали представители пресс-службы ледовой арены.

"ГУМ-Каток торжественно откроется 29 ноября, с 30 ноября – открыт для всех желающих и будет работать до 29 февраля. В будни взрослый билет стоит 700 рублей, детский (с 7 до 12 лет) – 300 рублей. В выходные и праздничные дни – 800 и 400 рублей соответственно", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.

Для детей до 7 лет предусмотрен бесплатный вход на каток, однако их должен сопровождать взрослый с билетом.

На площадке доступен прокат коньков: 500 рублей – взрослые, 250 рублей – детские. Услуга заточки коньков обойдется любителям активного отдыха в одну тысячу рублей.

Стоимость билета для пенсионеров составляет 300 рублей, в выходные и праздники – 400 рублей.

В пресс-службе предупредили, что стоимость посещения изменится с 25 декабря по 8 января. Так, обычный билет на первые четыре сеанса будет стоить 600 рублей, в вечернее время – 800 рублей, а детский – 400 и 500 рублей соответственно. При этом в выходные и праздничные дни необходимо будет заплатить 900 рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщил о завершении капремонта ледового дворца в Крылатском. Градоначальник обратил внимание, что это первый в России и единственный в Москве крытый каток с конькобежной ареной.

Мэр столицы рассказал, что Ледовый дворец подготовили к занятиям по хоккею с мячом, фигурному катанию, конькобежному и бильярдному спорту. Кроме того, по выходным здесь смогут кататься и жители города, добавил он.



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