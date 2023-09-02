Сергей Собянин сообщил о завершении капремонта ледового дворца в Крылатском

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Первый в России и единственный в Москве крытый каток с конькобежной ареной вновь принимает спортсменов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он напомнил, что в 2020 году Ледовый дворец "Крылатское" переоборудовали под временный госпиталь для пациентов с COVID-19. В этом году спортивный объект привели в порядок.

Мэр уточнил, что там демонтировали медицинскую технику и мебель, восстановили бетонное основание ледового поля и ограждения трибун, систему холодоснабжения, установили новое освещение, выполнили отделочные работы. Прилегающую территорию благоустроили.



"Как и раньше, здесь будут проходить занятия по хоккею с мячом, фигурному катанию, конькобежному и бильярдному спорту. "Крылатское" – тренировочная база сразу нескольких спортивных школ столицы", – заявил мэр.



Он добавил, что по выходным в Ледовом дворце смогут кататься на коньках и жители города. Расписание свободных часов появится уже в октябре.

В мае Собянин сообщал, что столичные власти приняли решение провести капитальный ремонт ледового дворца "Крылатское". По словам Собянина, здесь регулярно проходили международные, всероссийские и городские соревнования и многочисленные массовые мероприятия.

Все работы проводили с учетом современных требований комфорта для спортсменов и зрителей. Мэр отмечал, что работы завершатся к 1 сентября.

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