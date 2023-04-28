Автомобилисты могут пополнить лицевой счет транспондера на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Водители авто теперь могут пополнить счет транспондера для проезда по платным участкам дорог в сервисе "Мои платежи" на портале mos.ru. Также благодаря новой функции автомобилистам будет удобнее следить за балансом на устройстве. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент информационных технологий.

Транспондер представляет из себя небольшое устройство, устанавливающееся на лобовом стекле авто для автоматической оплаты проезда по платным участкам дорог.

"Это особенно удобно для тех, кто часто пользуется порталом для оплаты счетов за ЖКУ, городской телефон, автомобильных штрафов и других начислений, – теперь одновременно с другими счетами можно будет пополнить баланс транспондера или проконтролировать, что сумма на нем достаточна для оплаты проезда", – сообщил глава департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

Он добавил, что на сегодняшний день к сервису уже подключены два оператора коммерческих дорог. Вместе с тем работа по подключению новых партнеров продолжается.

Лицевой счет транспондера автоматически появится в сервисе "Мои платежи", если пользователь указал одинаковый номер телефона в личном кабинете на mos.ru и в договоре с оператором платных дорог. В противном случае необходимо будет вручную добавить информацию об устройстве в профиле.

Сервис сформирует шаблон для пополнения счета транспондера, он будет показываться вместе с балансом лицевого счета. Пользователю останется лишь нажать кнопку "Перейти к оплате". Если у автомобилиста несколько транспондеров разных операторов, то сервис создаст индивидуальный шаблон для каждого из устройств.

Ранее депутаты Госдумы обратились в министерство транспорта РФ с предложением поддержать ряд категорий граждан при проезде на платных дорогах. Предлагается ввести льготы на проезд для многодетных, ветеранов боевых действий, а также инвалидов и тех, кто их перевозит.

До этого автомобилистам рассказали о самой популярной мошеннической схеме на дорогах. Согласно данным исследования, с мошенничеством на дорогах сталкивался каждый четвертый водитель из 1,2 тысячи опрошенных.

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