В Госдуме предложили сделать бесплатным проезд по платным дорогам для ряда граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутаты Госдумы обратились в министерство транспорта РФ с предложением поддержать ряд категорий граждан при проезде на платных дорогах. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

Предлагается ввести льготы на проезд для многодетных, ветеранов боевых действий, а также инвалидов и тех, кто их перевозит.

"Лучше – (ввести. – Прим. ред.) бесплатный проезд", – написал Нилов.

Депутат отметил, что тема является особенно актуальной накануне майских праздников, летних отпусков и школьных каникул.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала пересмотреть льготы, введенные для участников СВО. По ее мнению, многие инициативы принимались быстро, что привело к возникновению противоречий.