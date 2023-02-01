В ЛДПР разработали законопроект о бесплатном проездном билете для детей участников СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Депутаты партии ЛДПР предложили предоставить детям участников спецоперации на Украине бесплатный проездной билет. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции.

"Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект о бесплатном едином проездном детям от 7 до 16 лет, чьи родители участвуют в СВО. Принятие закона предоставит дополнительные меры поддержки семьям защитников новых субъектов", – говорится в сообщении.

По словам одного из инициаторов законопроекта Станислава Наумова, после ухода мужчин на службу их супруги остались с детьми "в одиночку на хозяйстве". Подобный законопроект позволил бы сократить расходы семей, считают парламентарии.

Сергей Леонов, также являющийся соавтором инициативы, уточнил, что льготными условиями проезда в транспорте смогут воспользоваться около миллиона жителей РФ.

Ранее Владимир Путин подписал законопроект о предоставлении детям участников спецоперации льготных мест в вузах. В рамках реализации законопроекта каждый российский вуз должен будет выделить 10% мест от общего числа для данной категории поступающих. В свою очередь, абитуриенты смогут получить образование по квоте по программам бакалавриата и специалитета.



В Госдуме предложили предоставить участникам СВО и их семьям льготы на лечение и туризм

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