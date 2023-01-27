Младшеклассников на удаленке в новых субъектах РФ предложили обеспечить наборами продуктов

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага

В Минпросвещения РФ предложили обеспечить семьи младшеклассников на дистанционном обучении в ДНР, ЛНР, Херосонской и Запорожской областях продуктовыми наборами. Меру планируют закрепить в государственной программе "Развитие образования", инициатива размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект постановления уточняет требования к использованию субсидии из федерального бюджета, предусматривающие форму организации бесплатного горячего питания обучающихся путем выдачи родителям обучающихся 1–4-х классов наборов пищевых продуктов, позволяющих приготовить в домашних условиях полноценное здоровое горячее питание", – следует из пояснительной записки к документу.

Мера будет действовать, если ребенка перевели на дистанционное обучение в связи со средним или максимальным уровнем реагирования в регионе.

Ранее Владимир Путин подписал указ, согласно которому детям участников спецоперации будут предоставлены квоты при поступлении в высшие учебные заведения. На данную категорию детей в России должны выделять порядка 10% мест от общего числа доступных. Студенты смогут обучаться за счет государства на программах бакалавриата или специалитета.



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