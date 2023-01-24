В Госдуме предложили ввести статус "дети спецоперации"

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Группа депутатов от ЛДПР собирается внести в Госдуму законопроект об установлении статуса "дети спецоперации", который присвоят проживавшим в четырех новых регионах в зоне СВО до 17 лет, и соответствующих льгот для них. Об этом сообщил председатель комитета ГД по международным делам, лидер партии Леонид Слуцкий.

Он уточнил, что проект находится на доработке. По его словам, закрепление данного статуса позволит российскому правительству и региональным властям принимать нормативные акты о введении льгот, системных и разовых выплат для этой категории граждан.

"Это то малое, что мы можем сделать для детей нашего русского мира", – цитирует РИА Новости парламентария.

Слуцкий уточнил, что этот документ имеет особое значение, поскольку за последние девять лет выросло целое поколение тех, чье детство прошло под разрывы снарядов. Депутат отметил, что сотни тысяч человек в настоящее время надеются на Россию.

Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Согласно документам, жители новых субъектов признаются российскими гражданами. Приобретение гражданства возможно при условии подачи заявления и принесения присяги.



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