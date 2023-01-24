В Госдуме предложили ввести в РФ знак отличия для выдающихся отцов

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России на федеральном уровне знак отличия для выдающихся многодетных отцов. С такой инициативой он обратился к главе кабмина РФ Михаилу Мишустину, сообщает RT.

Парламентарий напомнил, что сегодня существует большое количество наград и поощрений для многодетных матерей, в том числе звание "Мать-героиня". Отцов тоже награждают, однако пока это практикуется только на уровне отдельных регионов.

Знак отличия за выдающееся отцовство следует вручать мужчинам, показавшим выдающийся пример заботы, труда, ответственности и любви по отношению к своим детям, считает Милонов. По его словам, введение таких наград может поспособствовать укреплению института семьи в РФ.

"Введение такого знака на федеральном уровне помогло бы как уже существующим семьям, так и послужило бы делу пропаганды крепкого брака, ответственности и отцовства", – пояснил свою позицию депутат.

Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила разрешить многодетным отцам-одиночкам досрочно выходить на пенсию. Правозащитница уверена, что это позволит повысить статус отцовства, а также станет еще одной мерой поддержки семей.

Комментируя эту инициативу, первый зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая отметила, что в вопросе поддержки отцов-одиночек, лучше делать акцент на их возможности работать и получать достойную зарплату.



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