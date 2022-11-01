В Союзе женщин раскритиковали идею предоставлять декрет мужчинам

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Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова усомнилась в целесообразности закона о декрете для мужчин, поскольку сегодня они и без того могут уйти в отпуск по уходу за ребенком. Своим мнением она поделилась в беседе с информагентством "НСН".

"Такое право есть и сейчас, сегодня у нас имеют право взять отпуск по уходу за ребенком и отец, и бабушка. Не знаю, чего они выдумывают. Сейчас можно разделить декрет – половину мама, половина – отец, никто не запрещает", – сказала Лахова.

Она отметила, что окончательные выводы может будет делать только после того, как соответствующий закон будет принят и вступит в силу. В то же время она напомнила, что на сегодняшний день в отпуск по уходу за ребенком уходят только 3% отцов.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая сообщила, что депутаты начали работу над законопроектом о предоставлении декретного отпуска мужчинам. По ее словам, такая практика широко распространена в других странах и ее следовало бы перенять и России.



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