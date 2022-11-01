В ГД заявили о начале работы над законопроектом о предоставлении декрета мужчинам

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В Госдуме начали работу над проектом закона о предоставлении декретного отпуска мужчинам, передает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя главы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяну Буцкую.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день подобная практика широко распространена в других странах, и ее следовало бы перенять и России.

"Кажется, что совершенно логично, когда часть декрета сидит мама, какую-то меньшую часть папа, когда уже не надо грудью кормить", – указала Буцкая.

Депутат напомнила, что не так давно в Госдуму был внесен проект о накопительной пенсии для отцов из маткапитала.

"Мы внесли законопроект про пенсию для пап из маткапитала. Если папа воспитывает ребенка. В общем, надо делить как-то домашние обязанности", – отметила парламентарий.

Ранее Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для получения материнского капитала отцами-одиночками после смерти матери детей. В данном случае предусматривалась возможность перехода права на маткапитал к детям в равных долях в случае смерти отца, воспитывающего одного, двух и более детей.

До этого также кабмин РФ разрешил использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, которые предоставляют ИП. Уточнялось, что родители смогут оплачивать уроки частного преподавателя, услуги негосударственного детского сада или школы.



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