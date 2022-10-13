Правительство РФ выделит еще 29 млрд рублей на выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кабмин направит в регионы дополнительные 29 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает ТАСС.

"Правительство продолжает оказывать поддержку семьям с детьми. По инициативе президента ежемесячные выплаты назначаются на ребят от трех до семи лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами. Сегодня дополнительно выделим регионам 29 миллиардов рублей на такую помощь", – сказал он.

По словам Мишустина, с учетом этого общее количество средств, выделенных из федерального бюджета на подобные цели в 2022 году, составит 300 миллиардов рублей. Он отметил, что также правительство уделяет отдельное внимание поддержке многодетных семей.

"Ранее на ежемесячные пособия на третьего ребенка и последующих направили почти 74 миллиарда рублей. Увеличим финансирование еще на сумму свыше 6 миллиардов рублей на текущий год", – пояснил Мишустин.

Он подчеркнул, что граждане должны получать положенные им выплаты своевременно, призвав глав регионов лично следить за выполнением этой задачи.

Ранее Мишустин сообщил, что с 1 января 2023 года в России введут универсальное пособие для семей с низким доходом. Глава правительства отметил, что в пособие будут включены выплаты на детей от 3 до 7 и от 8 до 18 лет. Кроме того, данное пособие смогут получать нуждающиеся женщины, вставшие на учет на ранних сроках беременности.

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