На сколько вырастут декретные выплаты и маткапитал в 2023 году

В 2023 году власти в России увеличат поддержку, оказываемую семьям с детьми. В частности, проиндексируют единовременное пособие при рождении ребенка. Рассказываем, какие еще социальные выплаты подрастут в будущем году, а также на сколько.



Единовременное пособие при рождении ребенка

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

С 1 февраля 2023 года в РФ вырастет сумма единовременного пособия при рождении ребенка. Выплату проиндексируют на 12,4%, сейчас она составляет 20 472 рубля.





Антон Котяков министр труда и социальной защиты России Единовременное пособие при рождении ребенка индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. Проектом бюджета предусмотрена индексация, с учетом которой единовременная выплата составит 23 011 рублей.

Абсолютно все семьи независимо от уровня дохода смогут получить единовременное пособие, уточнили в пресс-службе Минтруда России. В данном случае не применяется комплексная оценка нуждаемости. При этом, если родители работающие, выплату назначат "проактивно". Проще говоря, им не придется специально подавать заявление.

Что касается безработных родителей, то до конца 2022 года они могут оформить единовременное пособие при рождении ребенка в Пенсионном фонде России (ПФР). С 2023 года за этой выплатой им нужно будет обращаться в новую организацию – Социальный фонд России. Оформить пособие необходимо в течение шести месяцев после рождения ребенка.



Пособие по уходу за ребенком до полутора лет

В 2023 году в России для работающих родителей также увеличится максимальный и минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, рассказали в пресс-службе Минтруда России.





пресс-служба Минтруда России Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком для застрахованных граждан составит в 2023 году 33 282 рубля в месяц, а минимальный размер – 8 630 рублей в месяц.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет начисляется в размере 40% от среднего заработка сотрудника за предыдущие два года, но не выше величины, с которой выплачивались страховые взносы за тот же период.

Если в семье есть несколько детей в возрасте до полутора лет, то денежная поддержка полагается на каждого. В министерстве уточнили, что подать заявление на пособие необходимо до достижения двух лет ребенку. Независимо от даты подачи документов средства начислят за весь период отпуска по уходу.



Пособие по беременности и родам

В 2023 году также вырастет максимальная сумма пособия по беременности и родам. Размер поддержки составит 83 204 рубля в месяц.

"Таким образом, выплата за отпуск по беременности и родам при нормальном течении беременности (отпуск в 140 дней) составит 383 179 рублей", – сообщили в пресс-службе Минтруда России.



Материнский капитал

Еще одна мера господдержки семей с детьми – материнский капитал – также увеличится в 2023 году.





Антон Котяков министр труда и социальной защиты России Начиная с этого года маткапитал индексируется по уровню фактической инфляции. Такая индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. <...> Всего в 2023 году на выплату материнского капитала планируется направить более 550 миллиардов рублей.

После индексации материнский капитал на первого ребенка вырастет с 524,5 тысячи рублей в этом году до 589,5 в следующем. Выплаты на второго ребенка увеличатся с 693,1 до 779 тысяч рублей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что в России с 1 января 2023 года введут универсальное пособие для семей с низким доходом. Оно включит в себя выплаты на детей от трех до семи и от восьми до 18 лет. Также на соответствующее пособие смогут претендовать женщины, которые на ранних сроках беременности встали на учет.

