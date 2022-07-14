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Владимир Путин подписал закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Фонд будет создан путем преобразования Пенсионного фонда России и присоединения к нему Фонда социального страхования.

Данную реформу провели в рамках проекта по созданию в стране социального казначейства, основой которого станет объединяющая все существующие в социальной сфере системы цифровая платформа. Благодаря этому государство сможет централизованно управлять всеми социальными выплатами.

Объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования предложили в министерстве труда и соцзащиты. Как считают в ведомстве, это позволит повысить доступность и качество услуг, сократить расходы на содержание внебюджетных фондов, а также ускорить цифровой переход в социальной сфере.

