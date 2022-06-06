Голикова рассказала о судьбе "дворцов" ПФР после объединения фондов

16:30
Фото: kremlin.ru
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что станет со зданиями, которые занимают отделения Пенсионного фонда. Об этом сообщает РБК.
"Нас часто спрашивают о "дворцах" Пенсионного фонда. После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы", – заявила представитель кабмина.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал создание единого Фонда обязательного пенсионного и социального страхования. Данная структура, по словам председателя правительства страны, появится в 2023 году.
В мае 2022 года кабмин России также одобрил пакет проектов закона об организации Социального фонда РФ. Документы были переданы на рассмотрение в Госдуму.
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