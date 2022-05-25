В ГД рассказали, как пенсионеры будут получать проиндексированную пенсию

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 напомнила, что после индексации пенсий порядок получения выплат останется прежним.
Ранее о внеочередной индексации пенсий с 1 июня сообщил Владимир Путин. Выплаты будут увеличены на 10%. Таким образом, средний размер пенсии по стране поднимется на уровень 19 360 рублей. Кроме того, вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда с 1 июня и 1 июля соответственно. Их также проиндексируют на 10%.
"Если кто-то из пенсионеров получал выплату с доставкой, он также продолжит получать ее с доставкой. Если кому-то удобнее на карту "Мир", конечно, получат на карту "Мир". То есть не изменится порядок получения пенсии, изменится только ее величина, она будет увеличена", – рассказала депутат.
25 мая министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что Пенсионный фонд России с 3 июня начнет осуществлять доставку пенсий, проиндексированных на 10%. Об этом он заявил на заседании президиума Государственного совета. По словам Котякова, индексация позволит обеспечить 35 миллионов неработающих пенсионеров.
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