В ГД рассказали, как пенсионеры будут получать проиндексированную пенсию

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 напомнила, что после индексации пенсий порядок получения выплат останется прежним.

Ранее о внеочередной индексации пенсий с 1 июня сообщил Владимир Путин. Выплаты будут увеличены на 10%. Таким образом, средний размер пенсии по стране поднимется на уровень 19 360 рублей. Кроме того, вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда с 1 июня и 1 июля соответственно. Их также проиндексируют на 10%.

"Если кто-то из пенсионеров получал выплату с доставкой, он также продолжит получать ее с доставкой. Если кому-то удобнее на карту "Мир", конечно, получат на карту "Мир". То есть не изменится порядок получения пенсии, изменится только ее величина, она будет увеличена", – рассказала депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Никаких заявлений пенсионерам подавать не нужно, все это уже делается в автоматическом, проактивном режиме. И неработающие пенсионеры получат соответствующее повышение с июня.

25 мая министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, что Пенсионный фонд России с 3 июня начнет осуществлять доставку пенсий, проиндексированных на 10%. Об этом он заявил на заседании президиума Государственного совета. По словам Котякова, индексация позволит обеспечить 35 миллионов неработающих пенсионеров.

