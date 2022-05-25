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Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня.

"Сегодня хочу объявить об этом: предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего законодательства", – заявил президент России на заседании Госсовета.

По словам Путина, данный вопрос продолжительное время обсуждался в правительстве, вырабатывалось общее решение.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что решение об индексации пенсий затронет 35 миллионов неработающих пенсионеров. По его словам, средний размер пенсии составит 19 360 рублей, прибавка будет около 1 760 рублей.

Владимир Путин также принял решение об увеличении на 10% размера прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. С 1 июня прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 919 рублей. А с 1 июля минимальный размер оплаты труда будет повышен до 15 279 рублей в месяц.

Котяков отметил, что благодаря индексации МРОТ зарплаты вырастут примерно у четырех миллионов россиян. Также эта мера затронет 15 миллионов граждан, которые получают выплаты, связанные с прожиточным минимумом.

Ранее Путин заявил, что для повышения доходов россиян необходимо принимать самые разные меры. Глава государства подчеркнул, что борьба с бедностью является приоритетом российских властей, который непосредственно связан с решением демографического вызова.

