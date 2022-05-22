Эксперт напомнил о дополнительной выплате пенсионерам в июне

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Пенсионеры, оформившиеся в качестве самозанятых, в июне получат дополнительную выплату в размере 10 тысяч рублей, рассказал пенсионный эксперт Сергей Власов. Об этом сообщает Primpress.
Он пояснил, что многие россияне пожилого возраста имеют подработку. Статус самозанятого позволит таким пенсионерам получить некоторые преимущества. Например, Пенсионный фонд не будет их считать трудоустроенными, что даст им право на ежегодную индексацию пенсии и остальные льготы, предусмотренные для неработающих пенсионеров.
"Всем, кто становится самозанятым, сразу же перечисляется на счет по 10 тысяч рублей. Правда, потратить такие деньги можно будет на определенные цели. Государство выделяет такую сумму, чтобы человек смог сократить себе налоговое бремя, это средства должны пойти на выплату налогов", – рассказал Власов.
Ранее правительство РФ предложило в упрощенном порядке назначать надбавки к пенсии летчикам гражданской авиации и шахтерам. Такой законопроект депутаты рассмотрят на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 18 мая. Сегодня, чтобы оформить надбавку к пенсии летчикам и шахтерам, нужно сперва получить документы, которые подтверждают стаж и заработок, а потом представить их в Пенсионный фонд.
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