В ГД оценили место России в рейтинге стран по размеру пенсий

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 допустила, что Россия может подняться в рейтинге стран по размеру пенсий после дополнительной индексации выплат.

Ранее стало известно, какое место занимает РФ в рейтинге стран по размеру пенсий. Для анализа используют два метода. Если сравнивать по абсолютным значениям, когда среднюю пенсию в национальной валюте того или иного государства переводят в рубли по нынешнему курсу, Россия будет на 41-м месте. Расчет можно делать и по относительным значениям. То есть сравнивать пенсии в сопоставлении со средними зарплатами в стране. Согласно этому подходу, Россия в мировом рейтинге занимает 22-е место.

Бессараб напомнила, что правительство уже представило Владимиру Путину предложения, касающиеся внеочередной индексации пенсий и социальных пособий.

"Любая индексация повышает уровень, качество жизни пенсионеров, и, насколько нам всем известно, предложения по поручению президента по индексации пенсий уже поданы, мы ожидаем воплощение этого решения", – подчеркнула она.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Если этот рейтинг основан на сравнении, допустим, при перерасчете на какую-то валюту, то да, конечно, после каждой индексации мы растем в этом рейтинге.

При этом депутат отметила, что такой подсчет не дает представления о качестве жизни пенсионера.

"Если мы беремся сравнивать пенсии, получаемые пенсионерами в РФ и в других странах, то мы должны исходить еще и из сравнения стоимости жизни, потому что по сравнению с другими странами, например по сравнению с Европой, у нас очень невысокая стоимость коммунальных услуг, гораздо дешевле стоимость продуктов питания", – указала депутат.

Ранее россиянам порекомендовали для увеличения дохода с пенсий вложить деньги в ценные бумаги или открыть в банке накопительный счет. По словам кандидата экономических наук, финансового аналитика Михаила Беляева, последний вариант является самым простым и доступным.

