В Госдуме раскрыли подробности об индексации МРОТ и пенсий в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Москве 24, что дополнительная индексация пенсий, социальных выплат и МРОТ будет произведена автоматически. Никаких заявлений писать не нужно.
Ранее на заседании Совета законодателей Владимир Путин сообщил, что решения по индексации пенсий, пособий, а также зарплат бюджетников примут в ближайшее время. Вместе с тем в СМИ появились сообщения, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) в РФ могут проиндексировать на 9%.
Бессараб подтвердила, что сейчас этот показатель действительно обсуждается в профильных комитетах Госдумы и в правительстве РФ. "Обсуждается в размере от 8 до 10%. Предположительно, это будет 9%", – рассказала депутат.
Она напомнила, что 27 апреля президент РФ дал поручение парламентариям проработать необходимые поправки и правовые механизмы для внепланового повышения пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в кратчайшие сроки.
Ранее в РФ предложили увеличить размер всех выплат ветеранам Великой Отечественной войны в два раза. Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил депутат Госдумы Виталий Милонов.
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