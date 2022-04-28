В Госдуме раскрыли подробности об индексации МРОТ и пенсий в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала Москве 24, что дополнительная индексация пенсий, социальных выплат и МРОТ будет произведена автоматически. Никаких заявлений писать не нужно.

Ранее на заседании Совета законодателей Владимир Путин сообщил, что решения по индексации пенсий, пособий, а также зарплат бюджетников примут в ближайшее время. Вместе с тем в СМИ появились сообщения, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (ПМ) в РФ могут проиндексировать на 9%.

Бессараб подтвердила, что сейчас этот показатель действительно обсуждается в профильных комитетах Госдумы и в правительстве РФ. "Обсуждается в размере от 8 до 10%. Предположительно, это будет 9%", – рассказала депутат.

Она напомнила, что 27 апреля президент РФ дал поручение парламентариям проработать необходимые поправки и правовые механизмы для внепланового повышения пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в кратчайшие сроки.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Писать заявление для индексации выплаты гражданам не нужно, поскольку это все будет производиться в проактивном режиме. Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме.

Ранее в РФ предложили увеличить размер всех выплат ветеранам Великой Отечественной войны в два раза. Обращение на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина направил депутат Госдумы Виталий Милонов.

