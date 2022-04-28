В Госдуме предложили увеличить размер выплат ветеранам ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить в два раза размер всех выплат ветеранам Великой Отечественной войны. Соответствующее обращение он направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает RT.

Милонов отметил, что власти не оставляют ветеранов без внимания и заботы. При этом, подчеркнул он, необходимо задуматься над значительным увеличением всех выплат для этих граждан.

"В данной связи прошу вас рассмотреть возможность удвоения всех денежных выплат для живущих ветеранов-фронтовиков, блокадников и иных лиц, внесших свой посильный вклад в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение "Волонтеры Победы" запустило портал с воспоминаниями ветеранов ВОВ. Председатель совета сторонников "Единой России" и "Волонтеров Победы" Ольга Занко рассказала, что на портале собраны архивы воспоминаний фронтовиков, несовершеннолетних узников концлагерей, блокадников.

