В ПФР рассказали, какие выплаты могут получить отставные военные

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Бывшие военные могут получать гражданскую пенсию в дополнение к основной. Они также имеют право на некоторые социальные выплаты, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

Для получения гражданской и основной пенсии одновременно отставные военные и правоохранители должны иметь стаж работы после увольнения со службы, накопить минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть пенсионного возраста. В этом году перечисленные параметры составляют 13 лет, 23,4 коэффициента и 61,5 года для мужчин и 56,5 года – для женщин.

"Если военный в отставке занимается предпринимательской деятельностью и платит за себя взносы на обязательное пенсионное страхование, он также имеет право на гражданскую пенсию при соблюдении указанных условий", – говорится в сообщении.

Военные в отставке также могут ежемесячно получать денежную выплату, устанавливаемую по федеральным льготам. Ее выплачивают военнослужащим, которые стали инвалидами при исполнении обязанностей, ветеранам боевых действий, семьям погибших военнослужащих, героям России и СССР, участникам ВОВ и их семьям.

С этого года ПФР также начал осуществлять выплаты, которые раньше предоставлялись органами социальной защиты населения.

"Среди таких пособий – единовременная выплата беременной жене военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие на ребенка призывника, проходящего службу, компенсация коммунальных платежей семьям погибших и умерших военных, ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребенка и другие", – говорится в сообщении.

Ранее доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина объяснила, в какой момент увольнение для пенсионера будет более выгодным. По ее словам, пенсионеру будет выгоднее увольняться ближе к концу месяца. Как объяснила эксперт, Пенсионный фонд России получает от работодателей информацию о работниках один раз в месяц.

