Многодетные семьи подали более 40 тыс заявок на получение карт москвича с начала 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В январе 2022 года жители столицы подали более 40 тысяч заявок на оформление карты москвича для многодетных семей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что это в четыре раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. По мнению специалистов, это связано с тем, что с 1 января проезд для обоих многодетных родителей, зарегистрированных по месту жительства в Москве, стал бесплатным на всех видах городского транспорта, включая электрички. Новые правила распространяются также на детей до 18 лет, вне зависимости от того, учатся они в образовательных учреждениях или нет.
Ранее бесплатный проезд был доступен только одному родителю, а детям в возрасте от 16 до 18 лет льготу продлевали при условии обучения в школах или колледжах.
Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер подчеркнула, что поддержка многодетных семей является одним из приоритетных направлений работы столичной системы соцзащиты.
"Это денежные выплаты, льготы, адресная социальная помощь, а также бесплатный проезд в городском общественном транспорте и пригородных электропоездах", – пояснила Бербер.
В свою очередь, гендиректор ГУП "Московский социальный регистр" Иван Бутурлин отметил, что число заявлений, поданных на получение карты москвича от членов многодетных семей, в январе было рекордным.
"Около 10 тысяч заявлений направлено на выпуск карты для детей – в полтора раза больше, чем в январе прошлого года. Помимо льготного проезда, карта москвича предоставляет многодетным семьям другие возможности. Например, на нее могут перечислять социальные выплаты. Также с ее помощью совершают покупки со скидкой и получают госуслуги без комиссии", – добавил Бутурлин.
Прошлый рекорд по количеству заявок на получение карт москвича от многодетных родителей был зафиксирован в январе 2007 года (5 204 заявления).
Для получения карты необходимо обратиться в любой центр госуслуг, предоставив паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в Москве, свидетельство о рождении ребенка и фотографию. Сделать снимок можно и на месте.
Если карта москвича оформляется впервые, нужно предварительно подать заявление о получении льготного статуса многодетной семьи на портале mos.ru. Карту изготовят за 30 дней с момента подачи документов. Отслеживать статус ее готовности можно на mos.ru.
Ранее сообщалось, что для многодетных семей Подмосковья с 1 марта расширят возможности использования материнского капитала. Новые правила позволят потратить выплаты на большее количество сфер. Например, на проведение газа в свой дом. Для этого потребуется подать заявление на портале региональных государственных услуг.
Для многодетных семей расширят возможности использования маткапитала в Подмосковье
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