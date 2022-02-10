В Госдуме предложили предоставлять многодетным семьям услуги нянь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил ввести в России услугу по предоставлению нянь многодетным семьям или предусмотреть оплату их услуг из средств материнского капитала. Об этом сообщает RT со ссылкой на письменное обращение парламентария к главе министерства труда и социальной защиты РФ Антону Котякову.
Милонов отметил, что российские власти приняли уже множество мер поддержки семей, в том числе и по поддержанию их многодетности. Тем не менее, продолжил он, социальные услуги для них необходимо постоянно улучшать, так как рождение и воспитание детей в современных реалиях становится все более сложным процессом.
По его словам, одна из проблем сегодняшних многодетных семей заключается в необходимости прибегать к помощи нянь. Для решения этой задачи родители обращались к бабушкам и дедушкам, однако теперь люди крайне мобильны и могут проживать далеко от своих родственников.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о внедрении государственной социальной услуги по обеспечению многодетных семей нянями либо о внедрении практики оплаты услуг официальных нянь средствами материнского капитала", – написал депутат.
Он предположил, что данная мера освободит время многодетных родителей на активный труд, улучшит жизнь детей и поспособствует развитию рынка услуг нянь.
Ранее в Общественной палате РФ предложили расширить меры государственной поддержки многодетных семей. В частности, предлагается ввести ежемесячное пособие на няню для детей до 3-х лет. Причем, если это будет реализовано посредством сертификатов, то родители смогут скидываться на общую сиделку для своих детей.
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