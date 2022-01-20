В ОП предложили расширить меры господдержки для многодетных семей

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В Общественной палате РФ предложили расширить меры государственной поддержки многодетных семей, в частности предоставить субсидии на аренду жилья и снизить для них ставки по ипотеке. Об этом сообщает газета "Известия".

Соответствующие предложения были основаны на опросе 10 тысяч родителей. В ближайшее время они будут направлены на рассмотрение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой. Одна из инициатив ОП – субсидия на аренду жилья размером 50% от ежемесячной платы: предполагается, что данный вопрос можно решить в том числе посредством предоставления в аренду муниципального жилья.

В ходе опроса большинство родителей выразили желание, чтобы ставка по ипотеке для них была снижена вплоть до 0% годовых. Были и те, кто хотел бы получить жилье бесплатно. А других устроили бы единовременные выплаты на приобретение недвижимости.

Многодетные семьи также рассчитывают на ежемесячное пособие на каждого ребенка до 18 лет. Причем для многих (треть опрошенных) достаточно было бы 2,5 тысячи рублей. Еще одно предложение – ввести ежемесячное пособие на няню для детей до 3-х лет: если сделать это посредством сертификатов, то родители смогут скидываться на общую сиделку для своих детей.

В вопросе образования 60% многодетных хотели бы иметь для своих детей возможность бесплатно получить дополнительное образование, а 50% – пройти обучение по целевым контрактам. В ОП считают субсидии на обучение в вузах важной мерой поддержки родителей.

Помимо прочего, родители с детьми просят предоставить им доплаты к пенсии: по их словам, воспитывая детей, они не имеют возможности много работать, а поэтому в старости выглядят как тунеядцы. В ОП считают, что пенсии для многодетных можно было бы увеличить на 10% за трех детей и по 5% – за каждого последующего ребенка.

В Минтруде между тем напомнили, что сегодня в России действует целый ряд мер поддержки родителей. В их числе – материнский капитал и пособия беременным женщинам. При этом перечень различных субсидий и льгот постоянно расширяется. В свою очередь, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя предложения ОП, заявил, что на данный момент в России складывается сложная демографическая ситуация, поэтому любые дополнительные меры поддержки лишними не будут.

Ранее стало известно, что с 1 февраля в России на 8,4% проиндексируют материнский капитал, а также пособия, социальные выплаты и компенсации, которые не связаны с размером прожиточного минимума.

Так, со следующего месяца размер маткапитала на первого ребенка составит 524 500 рублей, на второго ребенка – 693 100 рублей, если семья не получала выплаты на первого ребенка. В противном случае семье доплатят 168 600 рублей.

