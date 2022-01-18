В Госдуме перечислили льготы, о которых россияне могли не знать

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россиянам рассказали о льготах, о которых они могли не знать. Об этом сообщается на странице Госдумы в социальной сети "ВКонтакте".
Россияне с двумя детьми и более при продаже квартиры для улучшения условий проживания могут не платить НДФЛ. При этом новое жилье с площадью больше предыдущего нужно приобрести не позднее 30 апреля 2023 года, а кадастровая стоимость не должна превышать 50 миллионов рублей. Также у семьи не должно быть жилья площадью на 50% больше новой.
Также пенсионерам предоставляется возможность не платить налог на объект каждого вида недвижимости. Земельный налог на шесть соток могут не платить многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды первой и второй группы и семьи с детьми-инвалидами.
Кроме того, россияне могут оформить налоговый вычет с уплаты НДФЛ при покупке квартиры, оформлении ипотеки, оплаты обучения и медицинских услуг. Семьи, ветераны и инвалиды имеют право на субсидию в случае превышения расходов на оплату жилья и ЖКХ фиксированной максимально допустимой доле дохода в каждом конкретном регионе.
Семьи, где первый или второй ребенок родился с 1 января 2018 года, смогут получать ежемесячное пособие, если доход одного члена семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе.
Кроме того, на детей до трех лет, а также на детей младше шести лет из многодетных семей предусмотрены бесплатные лекарства. Их можно получить в аптеках для льготников по рецепту врача.
Ранее экс-сотрудница Пенсионного фонда РФ Ирина Сивакова рассказала, что высокие проценты по банковским вкладам могут стать поводом для лишения пособий или льгот. Это следует из критериев малообеспеченной семьи, которые были утверждены в 2021 году.
В РФ семьи с детьми смогут не платить налог при продаже квартиры
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