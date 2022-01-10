Эксперт рассказала, когда россиян могут лишить пособий

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Высокие проценты по банковским вкладам могут стать поводом для лишения пособий или льгот, рассказала экс-сотрудница Пенсионного фонда РФ Ирина Сивакова в соцсети "ВКонтакте".

По ее словам, если в месяц семья получает больше прожиточного минимума с депозитов в банках, то в пособии на ребенка 8–17 лет может быть отказано. Это следует из критериев малообеспеченной семьи, которые были утверждены в 2021 году.

Также Сивакова напомнила, что в некоторых регионах России при установлении пособий ветеранам труда учитываются банковские вклады. Кроме того, доход с процентов влияет на субсидии оплаты жилищно-коммунальных услуг и пособия на ребенка 3–7 лет.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что с 2022 года россияне, которые задолжали банку, смогут защитить от взыскания часть своих доходов. Речь идет о праве на минимальный неприкосновенный доход.

До этого Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания социальных выплат в счет погашения долгов. Это касается беременных женщин, малоимущих граждан и россиян с детьми.

