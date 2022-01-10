Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:57

Эксперт рассказала, когда россиян могут лишить пособий

общество финансы

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Высокие проценты по банковским вкладам могут стать поводом для лишения пособий или льгот, рассказала экс-сотрудница Пенсионного фонда РФ Ирина Сивакова в соцсети "ВКонтакте".

По ее словам, если в месяц семья получает больше прожиточного минимума с депозитов в банках, то в пособии на ребенка 8–17 лет может быть отказано. Это следует из критериев малообеспеченной семьи, которые были утверждены в 2021 году.

Также Сивакова напомнила, что в некоторых регионах России при установлении пособий ветеранам труда учитываются банковские вклады. Кроме того, доход с процентов влияет на субсидии оплаты жилищно-коммунальных услуг и пособия на ребенка 3–7 лет.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что с 2022 года россияне, которые задолжали банку, смогут защитить от взыскания часть своих доходов. Речь идет о праве на минимальный неприкосновенный доход.

До этого Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания социальных выплат в счет погашения долгов. Это касается беременных женщин, малоимущих граждан и россиян с детьми.

Госдума ужесточила ответственность за неуплату алиментов

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать